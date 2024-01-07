Liverpool, FA Cup'ta Arsenal'i devirdi!
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Liverpool deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek üst tura yükselen taraf oldu
Giriş: 07.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:45
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken galibiyet golleri 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.