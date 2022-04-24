Ligin 34. hafta maçında, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırlayan Liverpool, ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde bulduğu gollerle sonuca gitti.

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Andrew Robertson ve 85. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya, puanını ise 79'a çıkaran Liverpool, 80 puanlı lider Manchester City'yi yakın takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanla küme düşme hattına (18. sıraya) geriledi.