Liverpool'dan Joe Gomez açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Joe Gomez'in İngiltere Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı. Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Thiago Alcantara'dan sonra Gomez de katılırken, Liverpoollu yetkililer, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Gomez'in sol dizinden ameliyat olduğunu belirtti.

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