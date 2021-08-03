Liverpool'dan Fabinho'ya yeni sözleşme

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan Fabinho, tüm kulvarlarda 122 maça çıktı, 3 gol attı.