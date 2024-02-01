Liverpool'da Jürgen Klopp giderayak tarih yazdı!
İngiltere Premeir Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 22. haftada ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. Kırmızılar'da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan teknik direktör Jürgen Klopp ise bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.
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Premier Lig'in 22. haftasında Anfield'da Chelsea'yi konuk eden lider Liverpool, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
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"Kırmızılar"a üç puanı getiren golleri 23. dakikada Diogo Jota, 39. dakikada Conor Bradley, 65. dakikada Dominik Szoboszlai ve 79. dakikada Luis Diaz kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 71. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi.
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Liverpool, Darwin Nunez ile 45. dakikada kazanılan bir penaltı atışından da faydalanamadı.
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Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 31 puanda kaldı.
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KLOPP REKOR KIRDI
Liverpool'da Jürgen Klopp, Chelsea maçıyla birlikte takımının başında 200. lig galibiyetine ulaştı.
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Alman teknik adam, 318 maçta bu sayıyı yakalarken kulüp tarihinde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.
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Kulüp tarihinde daha önce Bob Paisley, Bill Shankly ve Tom Watson 200 galibiyete ulaşmıştı.
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Jürgen Klopp'tan önce rekorun sahibi 355 maçla Bob Paisley'ydi.
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LİG REKORU GUARDIOLA'DA
Jurgen Klopp, 200 galibiyete Premier Lig tarihinde en hızlı ulaşan ikinci antrenör unvanını da elde etti.
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Ligdeki rekorun sahibi ise 269 maçla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola.
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Guardiola ve Klopp'u Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Arsene Wenger takip ediyor.