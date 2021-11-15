Liverpool'da hastane önündeki patlama sonrası 3 kişi 'terör eylemi' şüphesiyle gözaltında
İngiltere'de Liverpool Kadın Hastanesi önünde dün meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan patlama ve yangın ile ilgili olarak üç kişi, Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı. Polis, Liverpool'un Kensington semtinde gözaltına alınanların 29, 26 ve 21 yaşlarında üç erkek olduğunu açıkladı. Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, taksinin şöförünün patlamanın etkisini sınırlamak için "kahramanca" çabaladığını söyledi.
İngiltere'de Liverpool Kadın Hastanesi önünde dün meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan patlama ve yangın ile ilgili olarak üç kişi, Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.
Polis, Liverpool'un Kensington semtinde gözaltına alınanların 29, 26 ve 21 yaşlarında üç erkek olduğunu açıkladı.
Yanan aracın içinde hayatını kaybeden kişinin kimliği hala açıklanmadı.
Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, taksinin şöförünün patlamanın etkisini sınırlamak için "kahramanca" çabaladığını söyledi.
Anderson sürücünün yalnızca içerdeki yolcunun ölümüyle sonuçlanan patlamadan hemen önce araçtan fırlayıp, kapıları kilitlediğini söyledi.
Farklı olasılıklar değerlendiriliyor
İngiltere'de Liverpool'da da dün, iki dünya savaşında hayatını kaybeden asker ve siviller anılıyordu.
11:00'de 1 dakikalık ulusal saygı duruşunun başlamasından kısa süre önce Liverpool Kadın Hastanesi önüne park eden bir taksi infilak etti.
Polis yetkilileri, patlamanın nedeni konusunda farklı olasılıkları hala değerlendirdiklerini söyledi.
Merseyside Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen soruşturmaya, İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5 da yardımcı oluyor.
Terörle mücadele uzmanları henüz patlamanın nedeni netleşmeden olayın terörle ilişkilendirilmesinin, polis tarafından baştan geniş kaynaklara ulaşabilmek için sık baş vurulan bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor.
Liverpool Kadın Hastanesi, Avrupa'da türünün en büyük uzmanlık hastanesi ve yılda 50 bin hasta kabul ediyor. Patlama sonrası hastaneye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Priti Patel de soruşturmayla ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.
Baskınlar ve gözaltılar
Patlamadan sonra silahlı polis birimleri Kensington semtindeki bazı evlere baskınlar düzenledi.
Polis sözcüleri operasyonun patlama ile ilgili olduğunu söylediler.
Operasyon sırasında baskın yapılan binaların çevresindeki bazı evler boşaltıldı, itfaiye birimleri hazır tutuldu ve içerdekilerle görüşmek için müzakere uzmanı polisler ve bir de bomba imha ekibi geldi.
Bölge üniformalı polisler tarafından geniş bir kordon altına alındı.
BBC'nin bölgedeki muhabirlerinden Jim Clarke, baskın yapılan evlerin hastaneye yaklaşık bir kilometre mesafede bulunduğunu söylüyor.
Görgü tanıkları gözaltına alınan kişilerin kelepçeli olarak polis arabalarına bindirildiğini söyledi.
Polis bölgeyi kordon altına aldı.
Patlama ile ilgili bilinenler: Bomba olmayabilir
Polis yetkilileri soruşturmanın bir süre daha devam edeceğini söylüyor.
Hastane önündeki patlama Pazar günü 10:59'da polise bildirildi.
Bölge itfaiye yetkilisi Phil Garrigan olay yerine 11.00'i biraz geçe ulaştıklarında aracın tamamen yanmakta olduğunu, müdahale ettiklerini fakat bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Garrigan "Diğer kişi alevler aracı iyice sarmadan çıkmıştı" diye ekledi.
Eski terörle mücadele koordinatörü Nick Aldworth de, polislerin aracın içinde neler olduğunu inceleyeceklerini söyledi:
"Aracın içinde ne tür bir tahribat olduğuna bakarlar ve patlamaya neyin yol açtığını belirlemeye çalışırlar. Gördüğüm kadarıyla tahribat daha çok yanma tahribatı, patlama tahribatı çok küçük. Dolayısıyla aracın içindeki her ne ise, ya düşük etkili bir şeydi, ya hatalı bir patlayıcıydı ya da muhtemelen yanıcı bir maddeydi."
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Liverpool'da hastane önündeki patlama sonrası 3 kişi 'terör eylemi' şüphesiyle gözaltında/liverpool-da-hastane-onundeki-patlama-sonrasi-3-kisi-teror-eylemi-suphesiyle-gozaltinda-3254067
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