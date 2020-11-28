Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Amex Stadı'nda Brighton ile karşılaştı.

Son şampiyon Liverpool, 60. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Brighton'da Pascal Gross, 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Puanını 21'e çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 10 puanlı Brighton 16. sırada yer aldı.