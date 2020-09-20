Liverpool Belediye Başkanı Rothery'den Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü

İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rothery, tatili süresince yamaç paraşütü yaptı, mavi tura katıldı. İlçenin tarihi ve turistik alanlarını da gören Rothery, Türkiye'den mutlu ayrıldı.
Rothery, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 20 yıl önce geldiği Türkiye'nin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.
Fethiye ve Ölüdeniz'den tekneyle açılmanın harika bir duygu olduğunu anlatan Rothery, adaların güzelliği ve denizin berraklığından etkilendiğini dile getirdi.
Yıllar önce Fethiye'ye geldiğinde yamaç paraşütü yapılacak bir alan, şimdi ise birçok pist bulunduğunu belirten Rothery, "Babadağ'da epey gelişme gördüm. Yeni bir işletme var artık. Yeni atlama pistleri oluşturulmuş, çok daha fazla insan var. Yamaç paraşütü yapma fırsatım oldu, çok keyif aldım. Ülkeme döndüğümde herkese 'Kesinlikle yamaç paraşütü yapın.' diyeceğim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu vurgulayan Rothery, birçok İngiliz vatandaşının bundan dolayı Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini belirtti.
- Kovid-19 tedbirlerinden etkilendi
Rothery, Kovid-19'a karşı Türkiye'de alınan önlemlerin de çok güzel olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 tedbirlerinin bu kadar yüksek olmasından oldukça etkilendim. Hijyen kuralları, herkesin maske takması, sokakların temiz oluşu, sandalyelerin, masaların gün içerisinde defalarca kez dezenfekte edilmesi... Tedbirlerin hem kaldığım otelde hem de Fethiye'de, Ölüdeniz'de hatta sahillerde bile uygulanması oldukça etkileyici. Fethiye'nin, seyahat edenler için güvenli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Türk insanının sıcakkanlılığını çok seviyorum. Türkiye'den ülkeme mutlu dönüyorum. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Buradaki aile kavramı, çocuklara verilen önem hoşuma gidiyor. Burası güzel bir ülke, Türk insanı çok nazik ve misafirperver."
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