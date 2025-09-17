Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

        Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan ilk hafta maçları ile 16 Eylül Salı günü başladı. Kıran kırana mücadelelere sürpriz sonuçlara sahne olan Devler Ligi'nde Liverpool, Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Anfield Road'da oynanacak mücadele öncesinde, Liverpool- Atletico Madrid karşılaşmasının maç saati, yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Liverpool- Atletico Madrid maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 20:44 Güncelleme: 17.09.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Liverpool- Atletico Madrid maçı izle... Liverpool- Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Devler Ligi'ni geçtiğimiz sene ilk 8'in içinde tamamlayan Liverpool ve Atletico Madrid sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, "Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Atletico Madrid maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          LİVERPOOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Liverpool- Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anfield'da oynanacak kritik karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4
        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

          Atletico Madrid: Oblak, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Simeone, Barrios Rivas, Köke, Gonzalez, Griezmann, Alvarez

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Habertürk Anasayfa