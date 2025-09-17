Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan ilk hafta maçları ile 16 Eylül Salı günü başladı. Kıran kırana mücadelelere sürpriz sonuçlara sahne olan Devler Ligi'nde Liverpool, Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Anfield Road'da oynanacak mücadele öncesinde, Liverpool- Atletico Madrid karşılaşmasının maç saati, yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Liverpool- Atletico Madrid maçı izle ekranı...
Liverpool- Atletico Madrid maçı izle... Liverpool- Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Devler Ligi'ni geçtiğimiz sene ilk 8'in içinde tamamlayan Liverpool ve Atletico Madrid sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, "Liverpool- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- Atletico Madrid maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
LİVERPOOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool- Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
LİVERPOOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak kritik karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike
Atletico Madrid: Oblak, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Simeone, Barrios Rivas, Köke, Gonzalez, Griezmann, Alvarez