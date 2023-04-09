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Liverpool - Arsenal: 2-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, deplasmanda Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Giriş: 09.04.2023 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
Liverpool - Arsenal: 2-2 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar
İngiltere Premier League'de çok uzun bir aranın ardından şampiyonluk hayalleri kuran Arsenal, 2-0 öne geçtiği deplasmanda Liverpool'la 2-2 berabere kaldı.
Topçular, 8. dakikada Martinelli ve 28. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle Anfield Road'da 2-0'ı yakalasa da, 42. dakikada Mohammed Salah ve 87'de Roberto Firmino'nun golleri maçın skorunu belirledi. Öte yandan Salah, 54. dakikada kazanılan penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Bu sonuçla 73 puana yükselen Arsenal, liderliğini sürdürdü. Liverpool ise puanını 44'e çıkardı.

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