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Liverpool Ajax maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz devi Liverpool, sahasında bu akşam son Hollanda şampiyonu Ajax'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. İlk maçında deplasmanda Napoli'ye 4-1 mağlup olan Liverpool, Amsterdam'a Rangers'ı 4 golle geçen Ajax karşısında 3 puan arıyor. Peki, Liverpool Ajax maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

13.09.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Liverpool Ajax maçı için geri sayım başladı. Gün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler arasında sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan Liverpool Ajax karşılaşmasıyla ilgili bilgileri bir araya getirdik!

  • LIVERPOOL AJAX MAÇI NE ZAMAN?

    Liverpool Ajax maçı bu akşam saat 19:45'de oynanacak.

  • LIVERPOOL AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

    Liverpool Ajax maçı TV 8,5'dan yayınlanacak.

  • MUHTEMEL 11'LER

    Liverpool: Alisson; Trent, Matip, Virgil, Robertson; Fabinho, Elliott, Thiago; Salah, Nuñez, Díaz.

    Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Álvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn

  • TV 8.5 NASIL EKLENİR?

    Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.

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