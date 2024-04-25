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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton engeli! - Futbol Haberleri

        Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton engeli!

        Premier Lig 29. hafta maçında Liverpool, konuk olduğu Everton'a 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:40
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        Liverpool'a şampiyonluk yolunda engel!
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        Premier Lig 29. hafta maçında Everton ile Liverpool derbide karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Everton 2-0 kazandı.

        Everton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Branthwaite ve 58. dakikada Calvert-Lewin kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 33 yaptı. Liverpool ise 74 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.

        Ligin bir sonraki maçında Everton, sahasında Brentford'ı ağırlayacak. Liverpool, West Ham'a konuk olacak.

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