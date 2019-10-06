Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen sezon 97 puan toplayarak Real Madrid'e (2009-2010) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kıran Liverpool, gözünü yeni bir rekora dikti.
1989-1990 sezonundan bu yana İngiltere liginde şampiyonluğa hasret kalan Liverpool, bir puan farkla Manchester City'ye kaptırdığı şampiyonluk sonrası bu sezona hızlı bir giriş yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Merseyside ekibi, İngiltere Premier Lig'deki 8 maçından da 3 puanla ayrıldı.
Mane, Salah ve Firmino'dan oluşan hücum hattının katkısıyla 20 gol atan, Van Dijk önderliğindeki savunmasıyla da kalesinde 6 gole izin veren Liverpool, Tottenham'ın İngiltere ligi rekoruna doğru ilerliyor.
İngiltere ligi rekorunu, 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham elinde tutuyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra temsilcisi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar puan kaybetmedi.
AVRUPA'DA REKOR PSG'DE
Liverpool'un bu performansı, her ne kadar Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçları arasına girse de rekora ulaşması için önünde oldukça uzun bir yol bulunuyor.
Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, geçen sezon Fransa Birinci Ligi'ndeki (Ligue 1) ilk 14 maçını kazanan Paris Saint-Germain (PSG) taşıyor.
Önce 1936-1937 sezonuna 8 galibiyetle başlayan Olympique Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kıran Thomas Tuchel'in çalıştırdığı PSG, devamında da Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu Tottenham'ın elinden aldı.
Liverpool'un serisi, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki en iyi sezon başlangıçlarını da akıllara getirdi.
Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-2014 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. Francesco Totti'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.
Bayern Münih de teknik direktör Pep Guardiola'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.
İspanya liginde ise 1968-1969 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan Real Madrid'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.
TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE
Türkiye ligi rekorunu ise Fenerbahçe elinde tutuyor. 2009-2010 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.
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