İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 4-3 mağlup etti.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Liverpool, Tottenham'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan Liverpool, Jones'un 3, Diaz'ın 5 ve Salah'ın (penaltından) 15. dakikalardaki golleriyle 3-0 öne geçti.
Tottenham, Kane (39. dakika), Son (77) ve Richarlison'un (90+3) attığı gollerle skoru eşitledi ancak bir dakika sonra sahneye çıkan Jota, Liverpool'u galibiyete taşıdı.
Bir maçı eksik Liverpool 56 puanla 5. sıraya yükseldi. 54 puanda kalan Tottenham ise 6'ncılığa geriledi.