Tottenham, Kane (39. dakika), Son (77) ve Richarlison'un (90+3) attığı gollerle skoru eşitledi ancak bir dakika sonra sahneye çıkan Jota, Liverpool'u galibiyete taşıdı.

Bir maçı eksik Liverpool 56 puanla 5. sıraya yükseldi. 54 puanda kalan Tottenham ise 6'ncılığa geriledi.