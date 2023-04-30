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Liverpool: 4 - Tottenham: 3 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de Tottenham, Liverpolol karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen durumu 3-3 yaptı. Ancak Liverpool 4-3 ile galibiyete ulaştı

Giriş: 30.04.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Liverpool: 4 - Tottenham: 3 | MAÇ SONUCU
AA

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 4-3 mağlup etti.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Liverpool, Tottenham'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Liverpool, Jones'un 3, Diaz'ın 5 ve Salah'ın (penaltından) 15. dakikalardaki golleriyle 3-0 öne geçti.

Tottenham, Kane (39. dakika), Son (77) ve Richarlison'un (90+3) attığı gollerle skoru eşitledi ancak bir dakika sonra sahneye çıkan Jota, Liverpool'u galibiyete taşıdı.

Bir maçı eksik Liverpool 56 puanla 5. sıraya yükseldi. 54 puanda kalan Tottenham ise 6'ncılığa geriledi.

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