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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 4 - Newcastle United: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 4 - Newcastle United: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de Liverpool, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Newcastle United'ı 4-2 yendi ve haftayı 45 puanla lider kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 01:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:17
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        6 gollü düello Liverpool'un!
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        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool 4-2'lik skorla kazandı.

        Liverpool, karşılaşmanın 21. dakikasında penaltı kazandı. Liverpool'da penaltıda topun başına 22. dakikada geçen Muhammed Salah, kaleci Martin Dubravka'yı geçemedi.

        İlk yarıda iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

        Liverpool, devre arasından golle döndü. Muhammed Salah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve Liverpool formasıyla Premier Lig'deki 150. golünü attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig tarihinde bir takımın formasıyla 150 gole ulaşan 5. isim oldu.

        Newcastle United, Salah'ın golüne hemen cevap verdi. Alexander Isak, 54. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

        Liverpool, 74. dakikada Curtis Jones ve 78'de Cody Gakpo ile 3-1'i buldu. Newcastle United'da 81. dakikada sahneye çıkan Sven Botman durumu 3-2 yaptı.

        Liverpool, 85'te bir kez daha penaltı kazandı. 86. dakikada penaltıyı kullanan Salah, bu kez hata yapmadı ve takımının sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

        Liverpool, bu sonucun ardından 45 puana yükseldi. Newcastle United 29 puanda kaldı.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

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