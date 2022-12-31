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Liverpool 3 puanı aldı!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti

Giriş: 31.12.2022 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
Liverpool 3 puanı aldı!
HABERTURK.COM

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Leicester Cityli Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle üç puana uzandı.

Anfield Stadı'nda oynanan 18. hafta maçında ev sahibi ekip, 38 ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle galibiyete ulaştı. Leicester City'nin golünü, 4. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Liverpool, 28 puana ulaştı. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Brentford, West Ham United deplasmanında 2-0 galip geldi.

Öte yandan karşılaşmalar öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve oyuncular sahaya siyah bantla çıktı.

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