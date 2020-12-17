Liverpool, Tottenham'ı 90'da yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında aynı puanla zirveyi paylaşan iki takımın mücadelesinde Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı konuk etti.

Ev sahibi 26'da Salah'ın savunmaya çarpıp yön değiştiren vuruşuyla öne geçerken Tottenham 30'da Son'la eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda konuk ekibin Bergwijn ile bir şutu direkten dönerken 90'da kafayla fileleri bulan Firmino galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 28 yapıp liderliği Tottenham'dan aldı. Londra ekibi ise 25 puanda kaldı.