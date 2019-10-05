İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester'ın konuğu Liverpool'du.

Ev sahibi 40'ta Mane ile öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken konuk ekip 80'de Madisson ile eşitliği yakaladı: 1-1.

Herkes maç böyle bitecek diye beklerken 90+5'te hakemin VAR incelemesi ile verdiği penaltıda topun başına geçen James Milner fileleri bularak galibiyeti getirdi: 2-1.

Liverpool, bu sonuçla Premier Lig'de 8'de 8 yaptı.

Konuk takımda milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi