LİV Hospital, Neftçi kulübünün sağlık sponsoru oldu

Türkiye'de birçok kulübün sağlık sponsorluğunu yapan LİV Hospital kardeş ülke Azerbaycan'ın en eski takımlarından Neftçi Bakü'nün sağlık sponsoru oldu.

25 Temmuz'da kulüp stadında taraflar arasında 3 yıllık anlaşma imzalandı. Görüşmeye kulüp başkanı Kamran Guliyev, asbaşkan Elnur Eyvazov, “LİV Bona Dea Hospital”ın genel direktörü Taner Özbek katıldı.

Yapılan anlaşma kapsamında futbol A takımı, altyapı sporcu ve teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetleri, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar LİV Hospital tarafından üstlenilecek.