Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezinde yaptığı açıklamada, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi olduğunu anımsattı.
Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, "Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz" dedi.
Eskişehir'de bulunan pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa sağlanacağını belirten Dönmez, "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. Kırka tesisinin üretimi ileride yaklaşık 500 tona çıkacak" diye konuştu.
Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 01 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryaya ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik darboğazı olabiliyor. İnanınca oluyor, inanmak işin yarısı, Eti Maden'i kutluyorum."
Bakan Fatih Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine ekledi.
'BİZ MASADAYIZ'
Bakan Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'yle Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında çalıştığını vurgulayarak "Oruç Reis bakım ikmal ve bir sonraki göreve hazırlık kapsamında Antalya'daydı. Şu anda Doğu Akdeniz'deki programına kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Çalışmaların uluslararası hukuka uygun devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Kendi yetki alanımızdaki sahalarda kimsenin gözü ve sözü olmasın. Diyalog süreci de başlamıştı. Devam edecek. 22 Ekim'den sonra iş planı kapsamında Doğu Akdeniz'de devam etmeyi planlıyoruz. Diplomaside bir sekteye uğrama söz konusu değil. Biz masadayız, karşı taraf olur mu olmaz mı bilemiyorum. Geçmişte Yunan tarafı, masaya gelmeyen taraf olarak tescil edilmişti." diye konuştu.
Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin ise "İki katmanda çalışmaları tamamlamıştık. 'Varsa açıklarız' demiştik şu an sondaj bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın programına göre, keşif yakalanırsa tespit yapılırsa bu müjdeyi paylaşmış olacağız" dedi.
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