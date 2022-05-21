Türkiye ile UEFA Uluslar C Ligi’nde karşılaşacak Litvanya ve Lüksemburg'un aday kadroları belli oldu.
LİTVANYA:
Kaleci: Dziugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Edvinas Gertmonas (FK Zalgiris), Ernestas Setkus (Hapoel Tel Aviv FC), Ignas Plukas (FC Hegelmann)
Savunma: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Egidijus Vaitkunas (FK Kauno Zalgiris), Pijus Sirvys (FK Panevezys), Saulius Mikoliunas (FK Zalgiris), Artemijus Tutyskinas (FC Crotone), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavicius (FK Panevzys), Benas Satkus (1. FC Nürnberg), Natanas Zebrauskas (SpVgg Greuther Fürth B), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)
Orta Saha: Linas Megelaitis (US Viterbese 1908), Ovidijus Verbickas (FK Zalgiris), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Vozdovac), Donatas Kazlauskas (FK Zalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Cernych (Jagiellonia Biaystok), Titas Milasius (TS Podbeskidzie Bielsko-Biaa), Eligijus Jankauskas (FK Panevzys), Gratas Sirgedas (FK Kauno Zalgiris), Nauris Petkevicius (RSC Charleroi), Tomas Kalinauskas (AFC Wimbledon), Karolis Uzela (FK RFS), Vilius Armanavicius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevicius (FK Sduva), Artur Dolznikov (FK Riteriai), Gustas Jarusevicius (FK Zalgiris)
Forvet: Karolis Laukzemis (FC UTA Arad), Armandas Kucys (Kalmar FF), Augustinas Klimavicius (FC Hegelmann), Ignas Kruzikas (FC Hegelmann)
LÜKSEMBURG:
Kaleci: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise), Ralph Schon (FC Wiltz 71), Lucas Fox (F91 Dudelange)
Savunma: Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Enes Mahmutovic (PFC CSKA Sofia), Maxime Chanot (New York City FC), Dirk Carlson (FC Erzgebirge Aue), Marvin Martins (FK Austria Wien), Sofiane Ikene (F91 Dudelange), Fabio Lohei (FC Metz), Lars Gerson (Kongsvinger IL)
Orta Saha: Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05), Danel Sinani (Huddersfield Town AFC), Sebastien Thill (FC Sheriff Tiraspol), Christopher Martins (FK Spartak Moskva), Olivier Thill (Eyüpspor), Vincent Thill (Örebro SK), Florian Bohnert (FC Progres Niederkorn), Mathias Olesen (1. FC Köln)
Forvet: Gerson Rodrigues (Eyüpspor), Maurice Deville (SV Sandhausen), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach), Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Michael Omosanya (CS Fola Esch), Alessio Curci (1. FSV Mainz 05)
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