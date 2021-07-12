Litvanya-Belarus gerilimi

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus’un göçmenleri yasa dışı yollarla ülkesine göndermekle suçlayarak sığınmacıların siyasi bir silah olarak kullanıldığını vurguladı. Landsbergis, ''Avrupa Birliği'nin ortak bir stratejisi olması için meslektaşlarımla konuşacağım." ifadelerine yer verdi.

Litvanya, Belarus makamlarını, yüzlerce Iraklı göçmeni Litvanya'ya göndermekle suçladıktan sonra cuma günü 680 kilometrelik Belarus sınırına 550 kilometrelik bir bariyer inşa etmeye başlamıştı.

Avrupa Birliği'nin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) pazartesi günü yaptığı kriminalleştirici açıklamasında, Litvanya'da göçmenlerin dahil olduğu suç ağları hakkında bilgi toplamak için görüşmeler yapmak üzere ek memurlar, devriye arabaları ve uzmanlar göndereceğini söyledi.

Frontex Direktörü Fabrice Legger yaptığı açıklamada, "Litvanya'nın Belarus sınırındaki durum endişe verici olmaya devam ediyor. AB'nin dış sınırını güçlendirmek için Litvanya'ya hızlı bir sınır müdahalesi göndermeye karar verdim.’’ ifadelerini kullandı.

Frontex, temmuz ayının ilk haftasında Litvanya makamlarının Belarus-Litvanya ortak sınırında 800'den fazla yasa dışı sınır geçiş kaydettiğini söyledi.

Frontex yılın ilk yarısında göçmenlerin çoğunun Irak, İran ve Suriye'den geldiğini, temmuz ayında gelenlerin çoğunluğunun Kongo, Gambiya, Gine, Mali ve Senegal vatandaşlarından oluşturduğunu aktardı.