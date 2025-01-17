Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Litvanya'dan kritik savunma hamlesi | Dış Haberler

        Litvanya'dan kritik savunma hamlesi

        Litvanya Savunma Bakanlığı, savunma bütçesinin gayrisafi milli hasılaya oranla %6'ya çıkarılacağını açıkladı. Karar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin savunma bütçelerinin artırılması çağrısından sonra geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litvanya'dan kritik savunma hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Litvanya Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada savunma bütçesinin gayrisafi milli hasılaya oranla %6'ya çıkarılacağını açıkladı.

        Yapılan açıklamada "Litvanya'dan tarihi karar. Ülkemiz savunma bütçesini gayrisafi milli hasılaya oranla %5-6'ya çıkartmaya karar vererek dünyada askeri yatırımlar konusunda lider hâline geliyor. 2026'dan 2030'a kadar bu bütçe operasyonel gücümüzü artıracak." ifadelerine yer verildi.

        Litvanya Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė ise Rusya'yı ima ederek "Anlamamız gerekiyor ki düşman her geçen gün kabiliyetlerini geliştiriyor. Bu sırada hibrit saldırılara tanık oluyoruz. Savunma harcamalarımızı ciddi anlamda artırarak silah gücümüzü yükseltebilir ve hızlı bir şekilde askeri altyapımızı geliştirebiliriz." dedi.

        Bütçe kararının NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları sonrasında gelmesi dikkat çekti. Mark Rutte, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada %2 oranının NATO ülkeleri için oldukça yetersiz olduğunu belirtmiş ve bir an evvel artırılması gerektiğinin altını çizmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa