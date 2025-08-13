Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Litvanya çocuklara dron eğitimi verecek | Dış Haberler

        Litvanya çocuklara dron eğitimi verecek

        Litvanya aralarında 8 yaşında çocukların da bulunduğu 22 bin kişiye dron eğitimi verecek. Söz konusu eğitim, Rus tehdidine karşı önlemlerden biri olarak görülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 21:51 Güncelleme: 13.08.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litvanya çocuklara dron eğitimi verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Litvanya’nın, aralarında 8 yaşındaki çocukların da bulunduğu 22 binden fazla kişiye dron yapımı ve kullanımını öğretmeyi hedeflediği belirtildi.

        The Guardian gazetesinin haberine göre, bu eğitim programı, Litvanya’nın olası Rusya tehdidine karşı kapasite artırma çabalarının bir parçası olarak planlandı.

        Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim kapsamında, 8-10 yaşlarındaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine basit dron yapımı ve uçurma, lise öğrencilerine ise dron parçaları tasarlama, üretme ve gelişmiş dronlar yapıp uçurma öğretilecek.

        Litvanya hükümeti, 3,3 milyon avro harcayarak FPV dronlar, kontrol ve görüntü iletim sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) eğitimine yönelik bir mobil uygulama da dahil olmak üzere özel ekipmanlar satın almayı planlıyor.

        Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, 2028’e kadar 15 bin 500 yetişkin ve 7 bin çocuğun dron kontrol becerisi edinmesini planladıklarını ve ülkenin birçok bölgesinde dron eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının ortak girişimiyle başlatılan eğitimler, "sivil direniş eğitimini genişletme" çabasının bir parçası olarak ders dışı kurslar şeklinde düzenlenecek ve çocukların teknik bilgisini derinleştirmeyi amaçlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Habertürk Anasayfa