Litvanya: 81 - Türkiye: 84 | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda oynadığı özel müsabakayı 84-81 kazandı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81'lik galibiyetle ayrıldı.
12 Dev Adam, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.