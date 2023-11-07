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        Haberler Magazin Listeyi gören "Nereden nereye" dedi! İşte Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında olan eşyaları!

        Listeyi gören "Nereden nereye" dedi! İşte Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında olan eşyaları!

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. Dilan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları da gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:48
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          Lüks içinde yaşayan ve şatafatlı hayatını sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk günü merak ediliyor. Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamayan Polat'ın cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları da gündem oldu.

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          Ortaya çıkan iddialara göre Dilan Polat gerçekleştirilen işlemlerin ardından geçici koğuşa gönderildi fakat hiçbir şey yemediği için Polat, tansiyon sorunu yaşayarak revire kaldırıldı.

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          Revire kaldırılan Dilan Polat, çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi fakat yönetimden: "Evraklarınız yok" denilerek onay çıkmadı. Cuma günleri çocuklarıyla görüşebilecek olan Dilan Polat yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.

        • 4

          Özel odalarda yapılan görüşmelerin bir an önce gerçekleşmesi için Dilan Polat avukatlarına talimat verdi.

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          Ortaya çıkan bilgilere göre Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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