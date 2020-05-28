Başta Burdur bölgesi olmak üzere Türkiye'de göllerin kurumasını önlemek ve susuz tarım yapılmasını yaygınlaştırmak amacıyla kentin Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle lavanta, gül ve kekik üretiminin yapıldığı Lisinia Doğa Alanı'nda yoğun olarak ada çayı da yetiştiriliyor. Lisinia'ya geçen ay dikimi yapılan ada çayları son günlerde çiçek açtı. Mor renkteki ada çayı çiçeklerini görenler, hayran kaldı.
'750 DEKARA ULAŞTIK'
Susuz tarım örneklemelerine uygun olarak başladıkları ada çayı dikim alanının 750 dekara ulaştığını belirten Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Ada çayı aynı zamanda kekik ve lavantanın alternatifi. Ada çayı üretimine 70 dekar alanda başlamıştık şu an 750 dekara ulaştık. Önümüzdeki yıllarda tıbbi aromatik bitkiler noktasında değerinin her geçen gün artmasıyla birlikte Türkiye'nin ciddi üretimlere ulaşacağını düşünüyorum. Türkiye'de tıbbi ada çayı ve özellikle 'salvia fruticosa' dediğimiz Anadolu ada çayı türlerinin çok yoğun olması ada çayı yetiştiriciliğinin artacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda kekikte olduğu gibi ada çayında da Türkiye olarak dünya çapında bir numara durumuna gelebiliriz" dedi.
'TÜRKİYE CİDDİ ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP'
Ada çayı bitkisinin morluğunun lavantayı aratmadığını kaydeden Öztürk Sarıca, "İkinci bir mor şölen ada çayı ile yaşanıyor. Ada çayında 1- 1,5 ay çiçeklenme dönemi devam ediyor. Özellikle temmuzun ortalarında hasat başlamış olacak. Ada çayının yağı çıkartılıyor ve kurutuluyor. Büyük bir kısmı da yurt dışına satılıyor. Ada çayı üretiminde dünya lideri olan ABD ve Rusya'dan sonra Türkiye de ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Özellikle Göller Yöresi'nde susuz tarım için olmazsa olmazlardan birinin ada çayı olduğunu keşfettik. Tarımı arttığı sürece, her geçen gün Burdur ve Türkiye ekonomisine kazancı o denli büyük olacaktır" diye konuştu.
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