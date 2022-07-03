Lısıçansk: Rusya, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehirde saldırıları artırdı
Ukrayna, doğudaki Lısıçansk kentinin yoğun Rus bombardımanına maruz kaldığını söylüyor. Yetkililer, kentin Rusya tarafından kuşatıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor. Rusya'nın geçen hafta Severodonetsk'i ele geçirmesiyle, Lısıçansk, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın elinde kalan son şehir oldu.
Ukrayna, doğudaki Lısıçansk kentinde silahlı kuvvetlerinin yoğun Rus bombardımanına maruz kaldığını söylüyor. Yetkililer, kentin Rusya tarafından kuşatıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor.
Lısıçansk, sanayi bölgesi Donbas'ın bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehir. Rusya, buradaki Severodonetsk kentini geçen ay ele geçirmişti.
Luhansk valisi Serhiy Haidai "Lısıçansk'taki büyük yangınları söndürmeye fırsat bulamıyoruz" dedi.
Rusya ayrıca kuzey ve güneydeki şehirlere füze atışına devam etti.
Kuzeydeki Harkov kentinde demiryolu rayları ve elektrik hatları bir dizi saldırıda hasar gördü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Liman kenti Odessa'ya giden önemli bir güzergah üzerinde bulunan güneydeki Mıkolayiv kenti de birçok patlamayla sarsıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait beş komuta merkezini ve birkaç mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi; ancak bu iddia bağımsız olarak doğrulanamadı.
Rusya'nın Odessa yakınlarındaki bir apartmana dün düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla kişi öldü.
Rusya Donbas'ta kara harekâtını yoğunlaştırırken Vali Haidai, Lısıçansk'a çeşitli yönlerden topçu ateşi açıldığını söyledi.
Bir Ukrayna Ulusal Muhafız sözcüsü ise Rusya destekli Luhansk ayrılıkçılarının şehri kuşattıkları iddialarını yalanladı.
Rusya destekli Luhansk ayrılıkçıları, "Lısıçansk'taki son stratejik tepeleri işgal ettiklerini ve kenti tamamen kuşattıklarını" iddia ettiler.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son istihbarat güncellemesinde, Rus güçlerinin "hava ve topçu saldırılarıyla Lısıçansk çevresinde küçük ilerlemeler kaydetmeye devam ettiği" belirtildi.
Bakanlık ayrıca Rusya'yı, Sovyet döneminden kalma gemisavar füzelerini, tasarlandıkları amaç dışında, "ikincil bir kara saldırısı için" kullanmakla suçluyor. Bakanlık, Kremençuk ve Odessa'da çok sayıda sivilin ölümüne neden olan füzelerin "muhtemelen" Kh-22 ve Kh-32 füzeleri olduğunu söylüyor.
Donbas'ta Ukrayna güçlerinin elinde bulunan önemli bir şehir olan Slovyansk da Rusya tarafından yeniden bombalandı. Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus misket bombalarının burada dört kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi; ancak BBC bu iddiayı da doğrulayamadı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Lısıçansk: Rusya, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehirde saldırıları artırdı/lisicansk-rusya-doguda-ukrayna-nin-elinde-kalan-son-sehirde-saldirilari-artirdi-3474610
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!