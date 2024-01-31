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        Haberler Gündem Liseye Geçiş Sınavı LGS 2024 ne zaman? MEB duyurdu! LSG başvuru ve sınav tarihi

        Liseye Geçiş Sınavı LGS 2024 ne zaman? MEB duyurdu! LSG başvuru ve sınav tarihi

        LGS 2024 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin yayınlanmasının ardından merak edilen soru cevabını buldu. Peki, 2024 LGS ne zaman? LGS başvuruları ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:03
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        • 1

          LGS 2024 ne zaman, hangi gün yapıalcak? Ortaöğretim kurumlarına hazırlık yapan öğrenciler ve velileri tarafından emrak edilen soru nihayet cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamayla LGS tarihini duıyurdu. Peki LGS ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          LGS 2024 NE ZAMAN?

          Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 LGS'nin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını söyledi. Böylelikle LGS sınav tarihi belli olmuş oldu.

        • 3

          LGS sınav tarihini açıklayan MEB Bakanı Tekin şu açıklamlarda bulundu:

          "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

          Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

        • 4

          LGS 2024 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

          Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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