Liseliler roman kahramanlarını canlandırdı

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından ortaklaşa düzenlenen Roman Kahramanları Festivali, Sakarya'da bulunan Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde yazarlar Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, Ethem Baran, Roman Kahramanları Dergisi Editörü Ömer Asan, yazar ve çevirmen Aslı Biçen ile çevirmen Tuncay Birkan öğrencilerle buluştu. Yazar ve çevirmenler, öğrencilere roman kahramanlarının hikayelerini anlattı.

Özel kostümler giyen ve makyajlarını da karaktere uygun olarak yapan öğrenciler ise aralarında Kürk Mantolu Madonna'nın da bulunduğu romanlardaki kahramanları canlandırdı.

Okulun birçok bölümünde oluşturulan alanlarda roman kahramanları davetlilere tanıtılırken çekilen kısa filmler izletilerek davetlilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf sergisinin de düzenlendiği 4 gün süren festivale veliler de büyük ilgi gösterdi.



