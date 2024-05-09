Liseli Sıla'nın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

Muğla'da, Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı, 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılmıştı.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Akgül ailesinin avukatı Didem Alaca, adliye çıkışında gazetecilere, verilen cezayı az bulduklarını söyledi.

REKLAM

Verilen ilk kararın kamuoyu vicdanını rahatsız ettiğini belirten Alaca, "İstinaf Mahkemesi çok yerinde bir kararla hem cezanın arttırılmasını hem de paraya çevrilemeyeceğini hükmetti. Şimdi de mahkeme istinaf mahkemesine uyularak 4 yıl hapis cezasına hükmetti daha sonra 1/2 oranında artırım uyguladı 6 seneye çıkardı. Daha sonrada iyi hal indirimi ile 5 yıl cezaya hükmedildi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre az olduğundan ve öngördüğümüz cezanın yüksek olması sebebiyle tutuklanmasını talep ettik. Savcılık makamı herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Mahkeme hakimi de bizim tutuklama talebimizi kabul etmedi." dedi.

Alaca, bu karara hem karşı tarafın hem de kendilerinin itiraz edeceğini dile getirdi.