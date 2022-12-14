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Liseli Sıla, yolun karşısına geçerken kazada can verdi

Muğla'da, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Sıla Akgül, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sıla, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Giriş: 14.12.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Liseli Sıla kazada can verdi
İHA

Muğla'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Sıla Akgül (15) hayatını kaybetti.

Kaza, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Y. (29) idaresindeki otomobil, Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kız Meslek Lisesi öğrencisi Sıla Akgül'e çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sıla Akgül, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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