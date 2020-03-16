Liseli kızın üniversite hayali, ailesine hibe edilen hayvanlarla "yeşerdi"

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmakla karşı karşıya kalan lise öğrencisi Miyese Say, ailesine hibe edilen ve ek gelir kapısı oluşturan 18 küçükbaş hayvan sayesinde eğitimine devam etmenin ve üniversiteye hazırlanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Bayramlı Mahallesi'nde yaşayan lise ikinci sınıf öğrencisi Miyese Say, bir yandan annesinin yatalak olması nedeniyle ev işlerini tek başına sırtlıyor bir yandan zihinsel engelli ağabeyinin ihtiyaçlarını karşılıyor diğer yandan da derslerini ihmal etmiyordu. Ancak genç kız maddi imkansızlıklar nedeniyle babasının kendisini okuldan alacağını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.
Şahinbey Belediyesince Say ailesine hibe edilen 17 koyun, 1 keçi ve bir ton yemin ek gelir kapısı olması sayesinde ise artık babasının okuldan almaktan vazgeçtiği genç kız, eğitimini tamamlayıp ailesine bakmanın hayalini kuruyor.
Baba Mustafa Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının okuldan gelince mutfak işleriyle uğraştığını, annesine, ağabeyine baktığını ve okumayı çok sevdiğini söyledi.
Şahinbey Belediyesine teşekkür eden Say, "Hibe edilen koyunlar biri engelli iki çocuğuma gelir kapısı oldu. Koyunlar olmasaydı kızımı okutamazdım. Bu sene kızımı okuldan almayı düşünüyordum. Çocuğum okumayı çok istiyor ama bütçem zayıf olduğu için okutamayacaktım. Sağ olsun devletimizin sayesinde, bu koyunlar sayesinde onu okutmayı istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Allah devletimize zarar vermesin." ifadelerini kullandı.
- "Üniversiteye gitmeyi çok istiyorum"
Miyese Say da derslerinin iyi olduğunu, üniversiteye giderek anasınıfı öğretmeni olmayı ve bu sayede ailesine yardımcı olmayı çok isteğini anlattı.
Hibe edilen hayvanların ailesine ekonomik gelir sağlamasıyla artık geleceğe daha iyi hazırlayabileceğini dile getiren Say, "Babam beni okuldan almayı düşünüyordu. Sonra babama bu koyunlar gelince bize büyük bir fırsat oldu, çok da güzel oldu. Koyunların gelmesinden dolayı çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Üniversiteye gitmeyi çok istiyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!