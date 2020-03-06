Liseli gençler yardıma muhtaç ailelere destek oluyor - TOKAT

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okulda hayata geçirilen "Çevreye Karşı Duyarlılık Projesi" kapsamında kentteki yardıma muhtaç aileler ile engelliler belirleniyor.Daha sonra okul öğretmenleri ile öğrenciler, bu ailelerin evine giderek ihtiyaç duyulan işleri yapıyor.Öğrenciler, gittikleri evde tamir, düzenleme, temizlik gibi işleri görüyor, yaşlıların tansiyonlarını ölçüp genel sağlık durumlarını kontrol ediyor, beslenme önerilerinde bulunuyor.Böylece öğrenciler hem sosyal sorumluluklarını yerine getirerek yardımlaşma ve dayanışmayı öğreniyor hem de okulda öğrendikleri bilgileri pratiğe döküyor.Lise müdürü Mustafa Oğul, AA muhabirine yaptığı açıklamadı, projeye geçen eğitim öğretim yılından bu yana sürdürdüklerini, bugüne kadar 10 ailenin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.Öğretmenlerinin tanıdığı ihtiyaçlı ailelerden yola çıkarak projeyi geliştirdiklerini anlatan Oğul, hem maddi hem de manevi anlamda yardımcı olmak istediklerini belirtti.Oğul, "Kendi tadilatlarını yapamayacak aileleri tespit edip ekiplerimizle evlerine giderek eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Böylece ailelerin önemli bir eksiğini gidermiş oluyoruz." dedi.Proje sayesinde öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılıklarının geliştiğini vurgulayan Oğul, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizi kimya, elektrik elektronik, sağlık alanları olarak ekiplere ayırdık. Evde yapılabilecek elektrik işlerini elektrik ekibimiz, hijyen ile ilgili işleri kimya, sağlık sorunu ile ilgili sorunları da sağlık ekiplerimiz üstlendi. Bu şekilde güzel dönüşler aldık. Biz de çok mutlu olduk. Amacımız Tokat'taki bu ailelere ulaşmak, elimizden geldiğince katkı sağlamak. Projeye bundan sonra da devam edeceğiz."Okulun 11'nci sınıf öğrencisi Adem Karaca da ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Öğrencilerin evine gidip elektrik tesisatıyla ilgili eksiklerini giderdiği ve muayeneden geçirdiği iki çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Demir ise çok duygulandığını belirterek, öğrencilere teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!