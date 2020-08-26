Liseli gençler robotik sistemli topraksız serada sebze meyve yetiştiriyor

Bartın Bilim Eğitimi Derneğince yürütülen ve İçişleri Bakanlığı ile Bartın Belediyesinin desteklediği "Sanayi Devrimi 4.0 Yolculuğunda Gençlerle Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği" projesinde yer alan 22 öğrenci, teknolojik altyapısını da yaptıkları serada topraksız tarımla sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.
Projenin kabulünün ardından eğitim aldıkları okulların teknoloji atölyelerinde aletler hazırlayan öğrenciler, topraksız tarım yapacakları sera için sulamadan havalandırmaya bütün elektronik teçhizatı da hazırladı. Bartın Belediyesince tahsis edilen Karaçay mevkisindeki seraya sistemi entegre eden öğrenciler, ürünleri üretirken, sulama ve havalandırma için cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla uzaktan kontrol sistemi kullanıyor.
- "Otomasyon sistemini robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerle kurduk"
Projenin koordinatörü Bartın Bilim Eğitimi Derneği Başkanı Yücel Yüzlü, AA muhabirine, kurdukları akıllı otomasyon sistemiyle serada çilek, marul, domates, salatalık, biber yetiştirdiklerini söyledi.
Otomasyon sistemini robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerle kurduklarını aktaran Yüzlü, "Bu şekilde seramız aslında robotik sistemle kontrol edilen modern bir sera görünümüne kavuştu. Seramızda öğrencilerimiz haftada 2 gün çalışıyor. Bu esnada hem bitkilerin nasıl yetiştirildiğini hem de buradaki otomasyon sisteminin nasıl tasarlandığını ve sisteme nasıl entegre edilebileceğini yaşayarak öğrendiler." diye konuştu.
- "Öğrendiğim bilgiler sayesinde tarıma ilgim arttı"
Öğrenci Enes Onur da robotik kodlama eğitimi aldıklarını dile getirerek, "Serada bitki yetiştirmek için tarım eğitimi alıyoruz ve buna göre bitkileri yetiştirmek için uygun alanlar tasarlıyoruz. Yapay zekayla bunları otomasyon haline getirerek seri üretime geçip ürünleri verimli şekilde elde ediyoruz." dedi.
Halil Kerem Çamoğlu ise öğrendiği bilgiler ile tarıma ilgisinin artığını belirterek, "Bununla beraber burada öğrendiğim robotik kodlama sayesinde robotların nasıl çalıştığını, bu tür otomasyonların nasıl gerçekleştiğini öğrendim. Topraksız tarımın ya da genel olarak tarımın dünyada ne kadar önemli olduğunu ve ülkemizde tarımın nasıl geliştirilebileceğini öğrendim." ifadelerini kullandı.
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