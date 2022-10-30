Liseli Elifnaz'dan 3 gündür haber yok!

DHA

Denizli'de, lise öğrencisi Elifnaz Karakaş'dan (16) 3 gündür haber alınamıyor.

Merkezfendi ilçesi Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi öğrencisi Elifnaz Karakaş, 28 Ekim'de okula gitmek için evinden çıktı. Okul çıkışında en son babası Mehmet Karakaş ile mesajlaşan ve eve geleceğini söyleyen, Lise 11'inci sınıf öğrencisi Elifnaz'dan bir daha haber alınamadı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Elifnaz'a ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Elifnaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Baba Mehmet Karakaş, 3 gündür haber alamadıkları kızını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

"TELEFONU ÇALMASINA RAĞMEN AÇMADI"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen baba Karakaş, şunları söyledi:

"Kızımla en son okul çıkışında cuma günü öğle saatlerinde telefonla mesajlaştık. Eve geleceğini yazdı. Gelmeyince telefonla aradık ama telefonu çalmasına rağmen açmadı. Cuma gününden beri kızım kayıp ve hayatından endişe ediyoruz. Annesi de perişan oldu. Bugün de telefonu kapalı.

GÖRENLER TEDİRGİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

En son aldığımız bir bilgiye göre Elifnaz'ı belediyenin Karahasanlı Mahallesi şehir içi yolcu otobüsünde yanında bir kadınla görmüşler. Görenler kızımın tedirgin olduğunu söyledi. Bu bilgiyi polise ilettim. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Lütfen görenler ya da nerede olduğunu bilenler polisi arasın."