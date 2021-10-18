Liseli Ecem'in ölümüne 5 yıl 4 ay hapis!

Olay, 10 Mart 2018'de meydana geldi. Annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi Ecem Baş, okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti.
DHA'da yer alan habere göre burada bir süre eğlenen Baş, arkadaşları Fatih Kalalduruk Yarlıgaş ve O.K. ile birlikte kendi evine geldi.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ
İddiaya göre, Yarlıgaş, bir süre sonra uyuşturucu madde alıp eve döndü. Yarlıgaş, uyuşturucuyu önce kendisine sonra Baş'a enjekte etti. Daha sonra fenalaşan Baş'a, Yarlıgaş kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kendisine gelmemesi üzere Yarlıgaş, limon suyunu kaynatıp Baş'ın damarına enjekte etti. O.K. ile Yarlıgaş'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Baş, hayatını kaybetti.
5 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Yarlıgaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı. İtiraz sonucu Yarlıgaş, 5 ay sonra tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. O.K. hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Yarlıgaş için 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuksuz sanık Yarlıgaş, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya hayatını kaybeden Baş'ın yakınları ile taraf avukatları da katıldı.
'ÖLÜMÜNDE BİR KUSURUM YOK'
Savcı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları reddeden Yarlıgaş, maktulün uyuşturucuyu kendi kendine enjekte ettiğini, ölümünde bir kusuru olmadığını iddia etti.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA KOYDU
Mahkeme heyeti sanığı 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkeme, Yarlıgaş'a yurt dışı çıkış yasağı getirdi.
Baş'ın yakınlarının avukatları, daha önce 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verilen O.K.'nin de ölümden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek yasal işlemde bulunacaklarını söyledi.
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