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Van'da yoldan geçen liseli öldü, sürücü kayıplara karıştı

Van'da, yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 15.12.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Liseli can verdi, sürücü kayıp
İHA

Van'da, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı lise öğrencisi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran ilçesi Doğubayazıt kara yolu üzerinde meydana geldi. 3 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinden M.E., okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken, plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza yerindeki vatandaşlar tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi

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