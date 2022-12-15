Liseli can verdi, sürücü kayıp

Van'da, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı lise öğrencisi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran ilçesi Doğubayazıt kara yolu üzerinde meydana geldi. 3 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinden M.E., okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken, plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza yerindeki vatandaşlar tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldığı belirtildi