LGS için geri sayım başladı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS, sözel alan sorularında süre 75 dakika, sayısal alan sorularında ise 80 dakika olacak. Peki, "Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" İşte detaylar...