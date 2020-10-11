Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, son 15 yılda tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında görülen artışlar dikkati çekti.

İlköğretim kademesinde net okullaşma oranı 2004'te yüzde 89,66 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 97,69'a yükseldi.

Ortaöğretimde 2004'te yüzde 54,87 olan net okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 85,01'e çıktı.

Yükseköğretimde 2004'te yüzde 16,6 olan net okullaşma oranı ise 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 43,37'ye yükseldi.

- Kızların okullaşma oranı

İlköğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı 2004'e göre yüzde 86,63'ten yüzde 97,79'a yükseldi.

2004-2005 eğitim öğretim döneminde ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 50,51 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 84,85'e çıktı.

Kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı ise 2004'te yüzde 15,1 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 46,32 oldu. Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 18,3'ten yüzde 40,56'ya yükseldi. Böylece yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.