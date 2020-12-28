Ödüller belli oldu

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu'' ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması başvuruları tüm hızıyla devam ederken liselilerin kazanacağı ödüller de belli oldu. Bu sene on-line olarak internet üzerinden düzenlenen 'İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda liselileri birbirinden güzel ödüller bekliyor.
Geçtiğimiz haftalarda başlayan başvurular sonrası yüzlerce lisenin büyük ilgi gösterdiği yarışmada icra dalı birincisi okul, yarışmanın en büyük hediyesi olan İpana Müzik Odası'nı kazanacak.
23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada ödüller bitmiyor. 'İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması', 'En İyi İcra', 'Kız Solist', 'Erkek Solist', 'Enstrüman,' 'Beste', 'Jüri Özel Ödülü' olmak üzere 7 kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunuyor.
7 kategoride dereceye giren gruplara ve yarışmaya bireysel olarak katılan liselilere toplamda 82.500 TL nakit para ödülü bekliyor.
Başvuru adresi ve şartlarına BANABAK mobil uygulamasından ulaşılan ve 16 Kasım 2020 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurulabilecek yarışmada, internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise 25 Ocak'ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021'de açıklanacak.
İnternet üstünden yapılan oylamada grup ve bireysel katılımda en yüksek oyu alan 25 okul ve 25 kişi, jürinin ayrıca belirlediği 25 başarılı okul ve 25 kişi, finalde yarışma hakkını elde edecek. Beste kategorisinde ise internet oylamasından 10, jüri değerlendirmesinden 10 okul, toplam 20 okul finale kalacaktır. Finalde toplam 120 performans videosu yarışacak.
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