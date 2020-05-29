Liseler arası bilgi yarışması sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Mayıs'ta düzenlenen İstanbul'un Fethi bilgi yarışması başvuru sonuçları ogm.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Kazanan öğrenciler ödülün de sahibi oldu.

LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI 2020

Yarışma sonuçları 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlandı. Sonuçlara aşağıda bulunan linki tıklayarak TC Kimlik Numaranızı girmeniz halinde ulaşabileceksiniz.

Ödüller

1. ye Tablet

2. ye Akıllı Saat

3. ye 200 TL Hediye Çeki

Sonraki 20 öğrenciye 100’er TL Hediye Çeki

* Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

* 19 Mayıs Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışmasında dereceye girenlere bu yarışmada dereceye girmeleri halinde ödül verilmeyecektir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

29 MAYIS LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SORU CEVAPLARI

29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Liseliler Arası Bilgi Yarışması Cevapları Youtube'da yayınlandı.

