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Kılık kıyafetinden dolayı kadına uygulanan şiddet örneklerine hayatın her alanında rastlanırken sosyal medyada dolaşan bir ses kaydı infial uyandırdı.

Siirt'te Kurtalan Anadolu Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin ses kaydında okul müdürü kız öğrencilerini kıyafetlerinden dolayı aşağılayıcı ifadelerle azarlıyor. Ses kaydında okul müdürü olduğu öne sürülen kişinin "Burası pavyon değil. Sizi uyarmadım mı, niye hâlâ şekliniz şemaliniz uygun değil" dediği duyuluyor. Kız öğrencilerden biri bu sözlere "Hocam şeklimiz şemalimizde bir şey yok. Benim pantolonumda sorun yok, siz yine de aldınız şoktayım" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

PANTOLON BOYU ÖLÇTÜ

Yine müdür olduğu öne sürülen kişinin pantolon boyunu ölçmeye kalktığı "sen bu pantolunu kısalttın mı, kısaltmadın mı? Ayakkabı giymediğinde nasıl olacak?" gibi ısrarlı sorularından anlaşılıyor. Yine aynı kişinin "Denize gitmiyorsun, mayoyla gelemezsin buraya" gibi sözlerine öğrencilerin yanıt vermesi üzerine de "Kes sesini, terbiyesiz" dediği duyuluyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler de gecikmedi.

Bazıları şu şekilde:

- Sahiden bügün kadınların seçme ve seçilme özgürlügü verildigi gündü. 100 yıl sonra kıyafetini bile seçememek çok üzücü.

- Öğrencinin pantolon paçasının boyu kadar ne kadar öğrendiğini dert ediyor mudur acaba...

- En sonda konuşan lise öğrencisi bile o adamdan daha iyi müdürlük yapar, ne diyor "Hocam bizim derste olmamız lazım" Senin ağzına sağlık, kaydedenin ellerine sağlık.

- Müdür, senin işin eğitim vermek, öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçmek değil.

- Özgüvenli kadını neden istemedikleri bu kayıtta görülüyor. Kız Kendini yüksek sesle savunuyor.