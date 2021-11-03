Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; Ankara Altındağ'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni spor salonunda kız öğrencileri ders sırasında taciz etti, öğrencileri susmaları için tehdit etti. İşitme engelli öğrenciler sessiz kalmadı, rehber öğretmenine durumu bildirdi.

Okul yönetimi Show Haber'in sorularını yanıtsız bıraktı, olay hakkında soruşturma başlatıldı.