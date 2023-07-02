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Lise tercihleri başladı mı? 2023 LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Lise tercihleri başlıyor! İşte MEB 2023 LGS tercih kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlan Liselere Geçiş Sistemi tercih ve yerleştirme kılavuzu ile LGS tercihlerini e-Okul üzerinden gerçekleştirecekler. İşte 2023 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına göre LGS lise tercihleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.07.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre, lise tercih işlemleri Temmuz ayında başlayacak. Öğrenciler  il il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına göre LGS tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecekler. Adayların liselere yerleştirilme işlemi başarı puanlarına göre gerçekleştirilecek.İşte 2023 LGS tercih robotu ile lise tercih ekranı...

  • LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı.

    Adaylar LGS kıllavuzu tercih ve yerleştirme takvimine göre yerleştirme tercih formuna ve okulların kontenjan bilgilerine ulaşabilecek.

    LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

    LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

  • 2023 LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2023 LGS tercih başvuruları, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Lise tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek.

     

    Öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih işlemini gerçekleştirebilecek.

  • LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

  • LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

    LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

     

    2023 LGS LİSE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

    "Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

     

    Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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