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LİSE TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS taban puanları 2023: MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu?

LGS taban puanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının hafta sonu gerçekleştirilmesi sebebiyle gündeme geldi. Hayalindeki liseyi kazanmak için sınavda çaba gösteren öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılacak olan LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve okulların kontenjanları merak konusu oldu. İşte 2023 LGS taban puanları ile Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları güncel listesi ile ilgili bilgiler...

Giriş: 05.06.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran günü gerçekleştiriliyor. Lise taban puanları sınav günü en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak liselerin kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Peki, LGS taban puanları belli oldu mu? İşte, 2023 il il Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimler ve lise kontenjanları hakkında güncel bilgiler...

  • LGS TABAN PUANLARI 2023

    Bu seneki LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene lise taban ve tavan puanları hakkında açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçlar açıklandıktan sonra tercih dönemi öncesinde yine MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

  • İşte, 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...

    LİSE LGS TABAN PUANLARI

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

    Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

  • YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

    Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

  • İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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