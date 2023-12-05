Lise öğrencisiyken kaybettiği cüzdanını 64 yıl sonra buldu

1968 yılında henüz 16 yaşında olan Sharon Day, lise dansına giderken kişisel eşyalarıyla dolu olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanın içinde arkadaşlarının ve ailesinin düzinelerce fotoğrafı, sosyal güvenlik kartı ve diğer gerekli eşyalar vardı. Aramasına rağmen cüzdan hiçbir yerden çıkmadı.