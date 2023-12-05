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        Haberler Yaşam Lise öğrencisiyken kaybettiği cüzdanını 64 yıl sonra buldu

        Lise öğrencisiyken kaybettiği cüzdanını 64 yıl sonra buldu

        1968 yılında bir lise öğrencisi olan Sharon Day, okul dansına giderken cüzdanını kaybetti. Kayıp cüzdan, ilginç bir tesadüfle tam 64 yıl sonra sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:47
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        • 1

          1968 yılında henüz 16 yaşında olan Sharon Day, lise dansına giderken kişisel eşyalarıyla dolu olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanın içinde arkadaşlarının ve ailesinin düzinelerce fotoğrafı, sosyal güvenlik kartı ve diğer gerekli eşyalar vardı. Aramasına rağmen cüzdan hiçbir yerden çıkmadı.

        • 2

          Aralık 2022 tarihinde Bradley Scott, eski Fayetteville okul binasını yeni bir apartman kompleksi yapmak üzere anlaştı. 2019 yılında kapanan okula giren işçiler tavanları sökerken üzerlerine bir zamanlar burada okuyan öğrencilerin kayıp eşyaları yağmaya başladı.

        • 3

          İçlerinden bir tanesi Sharon'a ait cüzdandı. Cüzdandaki her fotoğraf titizlikle etiketlenmişti ve sosyal güvenlik kartı da vardı; Brad gizemli cüzdan sahibini bulabileceğinden emindi.

        • 4

          Cüzdandan birkaç fotoğrafı Facebook'ta paylaştı, gerisini ise sosyal medya halletti. Sharon'un izini sürmek sadece bir hafta aldı!

          Kız kardeşi onu Brad'in Facebook gönderisine yönlendirdiğinde Sharon şok oldu. Cüzdanını bir daha göreceğini hiç düşünmemişti.

        • 5

          Sharon, "Heyecalandım çünkü cüzdanın bana ait olduğunu biliyordum. Birlikte okuduğum arkadaşlarımın fotoğraflarını seviyorum. Bu hiç aklıma gelmezdi, cüzdana ne olduğunu bilmiyordum bile" dedi.

        • 6

          Cüzdanın tavan arasına nasıl gittiğini bilemesek de bu tatlı bir hikâye olarak sosyal medyada yerini aldı.

          Kaynak: Inspire More

          Fotoğraflar: Bradley Scott Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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