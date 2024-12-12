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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi | Son dakika haberleri

        Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:33
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        Lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi
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        Şükrüpaşa Mahallesi'nde lise öğrencisi Y.N'yi (16) bıçakla yaralayan A.E.K. (17) ve K.Z'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

        OLAY

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesinde 11. sınıf öğrencisi Y.N, okul çıkışında tartıştığı A.E.K. ve K.Z. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

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