Lise öğrencisinden Aşık Veysel'in ezgileriyle "evde kal" çağrısı

Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sıla Gökkaya ile müzik öğretmeni Çağdaş Özdemir, "evde kal" çağrısına destek vermek için harekete geçti.

Gökkaya, müzik öğretmeninin Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserine yazdığı yeni sözleri, seslendirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıla Gökkaya, yaptığı açıklamada, "Evde kal, müziksiz kalma" sloganıyla hayata geçirdikleri çalışmayla içinde bulunulan durumu anlatarak farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.