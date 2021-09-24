Lise öğrencisi patpatın altında kaldı

Samsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla fındık satmaya giden Ufuk Ç.(19) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Devrilen patpatın altında kalan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Çapaş ağır yaralandı.

Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Çapaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Çapaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.